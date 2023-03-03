Росія зараз не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50, - ГУР

Зокрема, закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції і уникають співпраці з путінською Росією.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

“Всього близько 10-ти різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти. Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість російської федерації не здатна”, – розповів представник воєнної розвідки України.

Крім того, Андрій Юсов зазначив, що співпраця з путінською росією стає токсичною, небажаною і небезпечною. Закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що пошкодження літака окупантів А-50 не вплине на можливість Росії атакувати Україну. Таких літаків у росіян є близько дев’яти.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що РФ демонструє новинки військової техніки лише на виставках, на полі бою їх немає. Незважаючи на війну, російські компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь.