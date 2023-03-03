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Мінреінтеграції пропонує примусово евакуювати дітей із зони бойових дій

При цьому відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.

Мінреінтеграції пропонує примусово евакуювати дітей із зони бойових дій
Фото: оприлюднено ОПУ

Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Постановою передбачено дозволити ОВА за погодженням з органами військового командування та Коордштабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.

Такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. При цьому відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається. 

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути 307 примусово депортованих в Росію і Білорусь дітей. РФ викрала понад 16 000 українських дітей.

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