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​Учора росіяни обстріляли шістнадцять населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені

Люди загинули у Великій Новосілці.

​Учора росіяни обстріляли шістнадцять населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки. Загинуло двоє людей і поранено п’ятеро.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

  • На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка. Постраждалих немає.
  • На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді пошкоджено три будинки в Тоненькому. Сєверне зазнало авіаракетного удару, Кам'янка – артобстрілу, Красногорівка була обстріляна з артилерії і танків. Авдіївка за ніч тричі потрапляла під артобстріли. Зафіксовано влучання по території трьох вулиць та промзоні. На ранок відбувся артобстріл по житловому кварталу і авіаракетний удар по території АКХЗ.
  • На Горлівському напрямку у Бахмуті пошкоджено 18 багатоповерхівок та приватний будинок, поранено людину. Ще одна людина поранена у Залізному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено три будинки: у Костянтинівці, Іванопіллі та Диліївці. Чотирнадцять будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської громади.
  • На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської громади зруйновано три будинки і десять пошкоджено. Пошкоджено декілька приватних будинків у Сіверську, зафіксовано сім “прильотів” по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще п’ятьох.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

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Нагадаємо, СБУ затримала інформатора росіян, який наводив ракети на цивільні об’єкти Донеччини. 

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