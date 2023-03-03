Люди загинули у Великій Новосілці.

Минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки. Загинуло двоє людей і поранено п’ятеро.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка. Постраждалих немає.

На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді пошкоджено три будинки в Тоненькому. Сєверне зазнало авіаракетного удару, Кам'янка – артобстрілу, Красногорівка була обстріляна з артилерії і танків. Авдіївка за ніч тричі потрапляла під артобстріли. Зафіксовано влучання по території трьох вулиць та промзоні. На ранок відбувся артобстріл по житловому кварталу і авіаракетний удар по території АКХЗ.

На Горлівському напрямку у Бахмуті пошкоджено 18 багатоповерхівок та приватний будинок, поранено людину. Ще одна людина поранена у Залізному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено три будинки: у Костянтинівці, Іванопіллі та Диліївці. Чотирнадцять будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської громади зруйновано три будинки і десять пошкоджено. Пошкоджено декілька приватних будинків у Сіверську, зафіксовано сім “прильотів” по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще п’ятьох.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора росіян, який наводив ракети на цивільні об’єкти Донеччини.