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Україна почала використовувати мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих, – BBC

Зразок обробляють за 100 хвилин, раніше на це йшли роки.

Україна почала використовувати мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих, – BBC
Фото: Відкрите джерело

Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Independent. 

Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Мобільні ДНК-лабораторії, надані Заходом, пересуваються країною в поліцейських фургонах. Це допомагає прискорити ідентифікацію тисячі загиблих та збирання доказів військових злочинів військових РФ для десятків тисяч справ, які ведуться з початк вторгнення окупантів.

“Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні”, – каже керівник Головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

Минулого року українська влада виявила понад 400 тіл у братській могилі в Ізюмі, який було окуповано протягом п'яти місяців російськими військами.

“За моїми оцінками, на отримання та аналіз ДНК цих тіл з використанням існуючої системи пішло б до п'яти років… Тепер все змінилося”, – зазначив Болвінов.

За його словами, мобільні комплекси, які їздять країною, можуть обробляти зразки ДНК лише за 100 хвилин.“Раніше черга на отримання зразків могла тривати роками, родичам, які шукають своїх зниклих близьких, доводилося далеко їздити до лабораторій, а тепер ми можемо встановити відповідність за кілька годин”, – каже він.

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Нагадаємо, Франція має намір передати Офісу Генерального прокурора України другу мобільну ДНК-лабораторію.

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