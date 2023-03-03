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Російська влада стурбована втратою важелів впливу на Сербію, – ISW

РФ багато років намагалася інтегрувати країну в російську сферу впливу.

Російська влада стурбована втратою важелів впливу на Сербію, – ISW
Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Кремль схоже, стурбований щораз більшою втратою важелів впливу на Сербію, яку РФ багато років намагалася інтегрувати в російську сферу впливу.

Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW) за 2 березня.

Речник МЗС Росії Марія Захарова, зокрема, заявила, що інформація “про таємну передачу сербською владою Україні боєприпасів до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) викликають “найглибше занепокоєння””.

Російський держагрегатор новин оприлюднив інформацію, що “сербська оборонна компанія Krusik поставила в Україну понад 3500 реактивних снарядів РСЗВ “Град”.

Фінансист ВПК “Вагнер”Євген Пригожин відповів на скаргу президента Сербії Александра Вучича про те, що вагнерівці набирають у країні персонал у Сербії. Він ствердив, що цього року жоден серб не служив у “Вагнері” і заявив, що Вучич “даремно влаштував істерику”.

В ISW раніше заявили, що скарги Вучича на спроби вербування вагнерівців у Сербії є одним із факторів можливого перегляду президента тісних зв’язків Сербії з Росією.

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Нагадаємо, Вучич заявив, що всі громадяни, які були завербовані до російської ПВК "Вагнера" для участі в війні проти України, будуть заарештовані після повернення додому.

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