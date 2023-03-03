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Луганський колаборант оприлюднив фейк про “стрілянину між підрозділами ЗСУ у Бахмуті”

“У цьому районі немає російських військ, там перебувають лише українські бойовики та найманці”.

Луганський колаборант оприлюднив фейк про “стрілянину між підрозділами ЗСУ у Бахмуті”
Фото: prm.ua

Заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський маніпулює, що “РФ не має наміру використовувати ядерну зброю у зв’язку з ситуацією в Україні”. 

“З військової точки зору в цьому немає жодного сенсу”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Харківський колаборант Віталій Ганчев розповсюдив дезінформацію, що “київський режим почав насильно вивозити людей з Куп’янська”. 

“Вони це роблять під гаслом нібито рятувальної операції, але ми підозрюємо, чим це все обернеться. Вони таким чином віддають у вільне користування ЗСУ будинки та квартири мирних громадян”, – заявив зрадник. 

Луганський колаборант А. Марочко оприлюднив фейк, що “військовослужбовці ЗСУ, дислоковані в місті Бахмут, влаштували стрілянину між своїми підрозділами”. 

“У цьому районі немає російських військ, там перебувають лише українські бойовики та найманці”, – сказав він.

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Нагадаємо, у Росії закликають визначити поняття “русофобія” на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв. 

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