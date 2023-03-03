Кремль спланував та профінансував катівні окупантів, зокрема на Херсонщині та Київщині, – міжнародні слідчі

До мережі входили щонайменше 20 закладів, які були частиною продуманої російської стратегії знищення української ідентичності.

Кремль заздалегідь спланував і допоміг фінансувати херсонські катівні. Про це заявили міжнародні слідчі, пише CNN.

До мережі входили щонайменше 20 закладів, які, за словами українських та міжнародних юристів, були частиною продуманої російської стратегії знищення української ідентичності.

“Ці ізолятори пов’язані між собою, вони дотримувалися дуже схожих, якщо не ідентичних правил”, – сказав Вейн Джордаш, керівник Mobile Justice Team – колективу міжнародних слідчих, що підтримує Офіс генерального прокурора України.

Розслідування виявило, що російські сили дотримувалися дуже конкретного плану на кількох окупованих територіях з чіткими шаблонами, які вказують на всеосяжний план окупації Москвою України.

“Перший етап, по суті, полягає у затриманні та, у багатьох випадках, убивстві категорії людей, позначених як “лідери”, тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити їй культурний опір”, – сказав Джордаш.

Другий етап – це процес фільтрації, коли населення, яке залишається за межами центрів ув’язнення, підлягає постійному моніторингу. Це робиться для того, щоб усіх, кого підозрюють у зв’язках з “лідерами” або причетності до організації будь-якого типу опору, могли ідентифікувати. А далі – або депортували до Росії, або утримувати в ізоляторах і катували.

Джордаш сказав, що ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, а й на інших територіях, окупованих російськими військами, наприклад у Бучі та Бородянці на Київщині. Однак тривала окупація Херсона дозволила російським військам піти ще далі.

Українські та міжнародні слідчі також заявили, що виявили фінансові зв'язки цих ізоляторів із російською державою.

“Ці центри ув’язнення мають фінансові зв’язки з російською державою”, – сказав Джордаш, посилаючись на документи, виявлені слідчими.

Він підкреслив, що фінансові документи показують, що цивільна адміністрація, яка фінансується з Росії, фінансує центри ув’язнення. "Тому ми маємо дуже чіткі моделі та дуже чіткі зв’язки”, – додав він.

Нагадаємо, керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів, що російські окупанти катують українців струмом, відрізають кінцівки і масово ґвалтують.