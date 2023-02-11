​Окупанти катують українців струмом, відрізають кінцівки, масово ґвалтують, - прокурор Бєлоусов

Російські окупанти катують українців струмом, відрізають кінцівки, масово ґвалтують.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

«Жорстокість катувань (російськими солдатами мирного населення та полонених), яка є зараз, просто неспівмірна. Катування електричним струмом – це один з основних їхніх методів. Складається враження, що вони самі себе «підживлюють» тим струмом. Бо постійно його використовують під час тортур над нашими людьми. Все, що можна і не можна уявити, вони теж застосовують. Це не люди», — заявив він.

За його словами, окупанти створили десятки катівень.

«Як тільки вони окуповували території.., то одразу створювали десятки підвалів, де тримали людей, морили їх голодом. Про забезпечення якихось базових потреб взагалі мова не йде. Починаючи від жахливих умов тримання українців, завершуючи вбивствами, відрізаннями частин тіла. І це все має масовий характер. Що свідчить: це не дії окремого солдата, це частина політики росіян стосовно українців».

Він додав, що повномасштабного вторгнення очолював підрозділ, який займався розслідуванням катувань з боку наших правоохоронців.

«У нас була ціла низка справ. Можу сказати, що зараз я не можу навіть порівняти ті справи, що ми розслідували, з фактами, які є зараз. Це взагалі неспівмірні речі. Всі добре пам’ятають «справу Кагарлика», яка викликала масове обурення українського суспільства, самих правоохоронних органів. Всі були шоковані можливістю зґвалтування правоохоронцями. Справа була надзвичайно резонансна. Для росіян – це спосіб життя».

Сексуальне насильство також має масовий характер.

«Один з основних мотивів сексуального насильства – це вид покарання українців. За те, що ми не такі, як вони. Та не підкорюємося. Скажу також, як не прокурор. На прикладі Київської області. Вони були дуже шоковані умовами нашого життя. Загарбники не очікували цього та думали, що ми живемо десь в болоті. Коли вони вилізли зі свого болота, побачили наш побут, думаю, ґвалтування – це був один із наслідків всієї їх люті. Вони просто усвідомили нікчемність їх буття на порівнянні. Вся агресія, яку вони не можуть направити на своє керівництво за погане життя через психологію рабів, компенсаторно спрацювала по українцях. Це інший культурний рівень. Зізнаюся, що побачивши всі жахи, що вони коїли, я сам був вражений. Це якесь зіткнення двох різних цивілізацій людей та ображених людиноподібних істот. Це різні світи від слова взагалі: з різними ментальностями, культурами», — підкреслив він.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти облаштували катівню в будівлі поліції.

За інформацією Офісу Генпрокурора, за фактом воєнних злочинів, які скоїла Росія на території України, вже засуджено 25 військових РФ і 92 справи скеровані до суду.