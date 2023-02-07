​25 військових РФ засуджено за воєнні злочини в Україні, – Офіс генпрокурора

За фактом воєнних злочинів, які скоїла Росія на території України, вже засуджено 25 військових РФ і 92 справи скеровані до суду.

Про це повідомив у Telegram Офіс генерального прокурора України.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, знищення цивільного населення України – навмисна стратегія РФ. Вона включає вбивства, тортури та сексуальне насильство, які вчиняються щодо тих, хто ідентифікує себе як українець, а також депортацію дітей, обстріли критичної інфраструктури та інші воєнні злочини.

“Наразі 260 російським військовим повідомлено про підозру, до суду скеровано обвинувальні акти щодо 92 і 25 засуджено. Тривають дискусії щодо формату Спецтрибуналу для керівництва РФ”, – зазначив генпрокурор.

Він додав, що “всі причетні до злочинів будуть ідентифіковані та притягнені до відповідальності".

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України разом з міжнародними партнерами веде розслідування злодіянь, скоєних російськими загарбниками, за трьома головними напрямками. Це злочин агресії, злочин геноциду та воєнні злочини.