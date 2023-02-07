Двох російських військових у Севастополі засудили за відмову воювати проти України

У тимчасово окупованому Севастополі до 3,4 і 3,5 років колонії засудили російських військових, які відмовилися воювати проти України.
Про це повідомляє у Telegram “Кримський вітер”.
“У Севастополі суд виніс перший вирок у кримінальній справі за відмову військовослужбовців виконати наказ”, – йдеться в повідомленні.
Мова йде про двох двоюрідних братів – військовослужбовців Білгородського гарнізону Амурської області Росії. Їх засудили за кримінальною статтею “невиконання наказу”. Свою вину вони визнали частково. Вони отримали по 3,4 і 3,5 року колонії загального режиму.
Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України перевищили 132 000 осіб.