Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
ГоловнаСуспільствоВійна

Двох російських військових у Севастополі засудили за відмову воювати проти України

Двоюрідних братів з Амурської області РФ засудили за кримінальною статтею “невиконання наказу”.

Двох російських військових у Севастополі засудили за відмову воювати проти України
В'язниця у Севастополі, ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

У тимчасово окупованому Севастополі до 3,4 і 3,5 років колонії засудили російських військових, які відмовилися воювати проти України.

Про це повідомляє у Telegram “Кримський вітер”.

“У Севастополі суд виніс перший вирок у кримінальній справі за відмову військовослужбовців виконати наказ”, – йдеться в повідомленні.

Мова йде про двох двоюрідних братів – військовослужбовців Білгородського гарнізону Амурської області Росії. Їх засудили за кримінальною статтею “невиконання наказу”. Свою вину вони визнали частково. Вони отримали по 3,4 і 3,5 року колонії загального режиму.

 

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України перевищили 132 000 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також