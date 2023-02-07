У захопленому Маріуполі в районі порту пролунали потужні вибухи

Окупанти завезли до порту техніку і ППО.

У Приморському районі захопленого Маріуполя пролунало п’ять поспіль гучних вибухів ймовірно у районі порту.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Наші повідомляють про джерело вибухів в районі порту. Там саме, де нещодавно окупанти завезли технику та ППО. Подробиці, скоріш – наслідки, встановлюємо. Маріупольска бавовна особливо прекрасна в цю пору року”, – зазначив він.

Андрющенко додав, що після вибухів в небі над містом з’явилась велика кількість авіації.

Нагадаємо, в Маріуполі та околицях сконцентровано близько 30 тисяч окупантів.