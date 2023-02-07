КС визнав неконституційним припис закону про середню освіту, що дискримінує педагогів-пенсіонерів

Зокрема, суд визнав, що цей припис закону призвів до поділу педагогічних працівників на дві категорії та створив умови для дискримінаційного підходу до однієї із них.

Конституційний Суд України (КС) визнав неконституційним припис закону України "Про повну загальну середню освіту", яким було допущено дискримінацію педагогів, які досягли пенсійного віку.

Про це повідомляє пресслужба КС.

У вівторок, 7 лютого, на пленарному засіданні Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзацу третього частини другої статті 22 Закону України „Про повну загальну середню освіту“.

Відповідно до оспорюваного припису педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Цей припис призвів до поділу педагогічних працівників на дві категорії та створив умови для дискримінаційного підходу до однієї із них, а саме поставив у нерівне становище тих педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію.

Суд визнав оспорюваний припис Закону України „Про повну загальну середню освіту“ такими, що не відповідає Конституції України.

Суддя-доповідач у цій справі – Віктор Колісник.

Текст Рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного Суду 8 лютого 2023 року.

Нагадаємо, понад 8 500 шкіл України (70% від загальної кількості) працюють в очному або змішаному форматі. Вибір формату навчання залежить від безпекової ситуації, наявності бомбосховищ, укриттів, які облаштовані в закладах освіти.