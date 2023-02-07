ЗСУ можуть вражати цілі на території РФ українською зброєю, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що українським військовим ніхто не забороняє знищувати цілі на території Росії зброєю, виготовленою в Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є”, – сказав Данілов.

У січні керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припустив, що удари по території РФ ставатимуть усе "глибшими і глибшими", проте не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах.

Нагадаємо, 1 лютого Олексій Данілов заявив про те, що Росія може почати нове вторгнення вже за два-три тижні.