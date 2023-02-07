На голосуванні був присутній президент, керівник ОП, прем’єр-міністр, секретар РНБО і генеральний прокурор.

Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Про це LB.ua повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

"За відповідну постанову 8425 - проголосували 324 депутатів… На голосуванні був присутній президент України, керівник ОП, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор. У своєму виступі президент закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Відзначив роль у протидії агресії, повернення та звільнення наших героїв", - зазначив нардеп.

Він також показав, як голосували нардепи по фракціях: "Слуга народу" - 226 голосів, "Європейська солідарність" - 0; "Батьківщина" - 18; Платформа за життя та мир - 19; За майбутнє - 12; Голос - 0; Довіра - 15; Відновлення України - 17; Позафракційні - 17.

Фото: Ярослав Железняк

Президент Зеленський, виступаючи в парламенті, заявив: "Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною, вважаю його (В.Малюка) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону".

Фото: Ярослав Железняк

Водночас, Малюк запевнив: "Я військовий та все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент - боротьба з колаборантами всіх рівнях".

Під час питань нардепка "Голосу" Соломія Бобровська запитала про подальші плани СБУ щодо викорінення московської церкви.

"Відповідь така, що СБУ виявляє ворожих агентів в рясі. 52 кримінальних проваджень і 19 підозр, 6 вироків судів. Також є ті, кого ми поміняли: одного ворожого агента в рясі поміняли на 28 наших воїнів", - доповів Малюк.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого року він року був першим заступником Івана Баканова. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.