Зеленский підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу.

Відповідний указ №61/2023 опубліковано на сайті Офісу президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Турецькій Республіці; Кабінету Міністрів України - забезпечити надання гуманітарної допомоги Турецькій Республі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в Туреччині та Сирії сталися два землетруси. В Туреччині кількість підтверджених загиблих зросла до 2921 людини, а в Сирії - до 1293.