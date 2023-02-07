Дефіцит бюджету Росії через санкції на нафту і газ склав $25 млрд – це рекорд із 1998 року

Агентство зауважило, що падіння доходів від нафти та газу сталося після західних санкцій проти російського експорту, зокрема заборони ЄС на більшість морських постачань та обмеження цін.

Росія у січні отримала найбільший дефіцит державного бюджету принаймні з 1998 року. Це відбулося на тлі падіння доходів від нафти і газу. Податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з минулорічними, а витрати зросли на 59% – через війну проти українців, пише Bloomberg.

Поєднання цих факторів призвело до того, що державний дефіцит Росії склав 1,76 трильйона рублів ($25 мільярдів). Агентство зауважило, що падіння доходів від нафти та газу сталося після західних санкцій проти російського експорту, зокрема заборони ЄС на більшість морських постачань та обмеження цін. Завдяки цим заходам сира нафта марки Urals торгується зі значними знижками до базових цін.

За даними Мінфіну, у січні Urals коштувала в середньому 49,48 долара за барель, що є найнижчим показником з грудня 2020 року. При цьому обмеження цін G7 встановлено на рівні 60 доларів за барель, але росіяни змушені продавати її дешевше.

Для порівняння, середня базова ціна Brent становила 77,82 долара за барель минулого місяця.

Скорочення експорту російського газу також сприяло зниженню доходів від енергоносіїв.

"Ми очікуємо, що прибутки від нафти будуть продовжувати відставати протягом року, внаслідок чого дефіцит складе 1,55 ВВП вище прогнозів уряду", – вважає економіст Bloomberg Economocs.

Нагадаємо, що з 5 лютого обмеження цін працює не лише для сирої російської нафти, а і для нафтопродуктів. На мазут максимальну вартість встановили до 45 доларів, на дизель – 100 доларів.

5 грудня 2022 року почав діяти прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до ЄС.