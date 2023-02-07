Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
ГоловнаСвіт

Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року

Цьогоріч Україна отримає лише цих старих 20-25 танків.

Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року
Фото: EPA

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про плани Німеччини, Данії та Нідерландів передати Україні до весни наступного року понад 100 танків Leopard 1.

Про це повідомляє CNN.

До літа 2023 року в Україну приїдуть 20-25 танків Leopard-1. А на початку 2024 року Україна має отримати ще до 80 танків.

Німеччина, Данія та Нідерланди нададуть “відремонтовані” Leopard 1 зі своїх “промислових запасів”. Також країни забезпечать необхідну матеріально-технічну підтримку та навчатимуть керувати транспортними засобами.

Раніше повідомлялось, що Данія передасть Україні свої списані танки Leopard 1A5.

Нагадаємо, уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 танків Leopard 1. Тим часом до Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2 для нашої держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також