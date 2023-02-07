Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року

Цьогоріч Україна отримає лише цих старих 20-25 танків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про плани Німеччини, Данії та Нідерландів передати Україні до весни наступного року понад 100 танків Leopard 1.

Про це повідомляє CNN.

До літа 2023 року в Україну приїдуть 20-25 танків Leopard-1. А на початку 2024 року Україна має отримати ще до 80 танків.

Німеччина, Данія та Нідерланди нададуть “відремонтовані” Leopard 1 зі своїх “промислових запасів”. Також країни забезпечать необхідну матеріально-технічну підтримку та навчатимуть керувати транспортними засобами.

Раніше повідомлялось, що Данія передасть Україні свої списані танки Leopard 1A5.

Нагадаємо, уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 танків Leopard 1. Тим часом до Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2 для нашої держави.