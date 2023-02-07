Українці, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, - живі, - посол

Українці, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, - живі.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку", - розповів посол.

Нагадаємо, 7 лютого в МЗС України повідомили, що через землетрус у Туреччині, ймовірно, загинули двоє громадян України.

Потім Боднар оприлюднив інформацію, що восьмеро українців хочуть евакуюватися з регіону Газіантеп.