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РФ у січні вперше продала золото із фонду добробуту для покриття дефіциту бюджету

Окрім золота, російський Мінфін продав 2,3 млрд китайських юанів.

РФ у січні вперше продала золото із фонду добробуту для покриття дефіциту бюджету
Фото: Depositphotos/scanrail

У січні 2023 року Міністерство фінансів РФ вперше продало 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

Про це повідомляє “Економічна правда”. 

За даними Мінфіну РФ, окрім золота, російський Мінфін продав 2,3 млрд китайських юанів.

Разом із золотом обсяг продажів становив 38,5 млрд рублів. Виручені кошти зараховано на єдиний рахунок федерального бюджету з метою фінансування його дефіциту, пояснили в Мінфіні РФ.

Обсяг Фонду національного добробуту РФ  1 лютого становив 10,8 трлн рублів (еквівалент $155,3 млрд), або 7,2% ВВП, прогнозованого на 2023 рік.

При цьому місяцем раніше обсяг фонду становив 10,4 трлн рублів, прогнозованого на 2022 рік.

Так, за січень ФНД зріс на 373 млрд рублів. Обсяг ліквідних активів фонду склав 6,3 трлн рублів, або $91 млрд, що відповідає 4,2% ВВП, прогнозованого на 2023 рік.

У січні федеральний бюджет РФ було виконано з дефіцитом у 1,76 трлн рублів (близько 25 млрд доларів), при цьому нафтогазові доходи становили 426 млрд рублів (більше 6 млрд доларів), знизившись до січня 2022 року на 46%.

Нагадаємо, дефіцит бюджету Росії через санкції на нафту і газ склав $25 млрд – це рекорд із 1998 року. Агентство Bloomberg зауважило, що падіння доходів від нафти та газу сталося після західних санкцій проти російського експорту, зокрема заборони ЄС на більшість морських постачань та обмеження цін. 

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