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Франція готується до нової хвилі загальнонаціональних страйків через пенсійну розмову

Профспілки закликають людей масово вийти на вулицю.

Франція готується до нової хвилі загальнонаціональних страйків через пенсійну розмову
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон і його уряд чекають на третю хвилю загальнонаціональних страйків і протестів проти планів змусити французів працювати довше перед виходом на пенсію.

Про це пише Reuters.

Профспілки закликають людей масово вийти на вулицю. Планується зупинка залізничного сполучення і скасування шкільних занять. 

У французькому парламенті розпочався розгляд законопроєкту про пенсійну рерформу. Уряд пропонує, аби французи працювали на два роки довше – тобто до 64 років, щоб “зберегти бюджет однієї з найщедріших пенсійних систем у промисловому світі”.

“Наша пенсійна система структурно дефіцитна. Ми діємо для нашого покоління та для майбутніх поколінь”, – заявив міністр праці Олів’є Дюсопт у парламенті, коли законодавці почали обговорення законопроєкту. 

Реформа має допомогти заощадити понад 17 мільярдів євро щороку до 2030-го.

Профспілки та ліві опоненти вважають натомість, що гроші можна знайти деінде, зокрема у багатих. “Реформа ніколи не буде прийнята, якщо найбагатші не будуть робити внески. У всіх минулих пенсійних реформах, навіть у реформі (консерватора) Ніколя Саркозі, внески робили ті, хто найбільше заробляє”, – сказав колишній президент Франсуа Олланд

Нагадаємо, під час попередніх страйків, які відбулися у січні, на вулиці французьких міст вийшло понад мільйон людей.

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