АЕС, яку будують у Туреччині, не пошкоджена унаслідок землетрусів, – МАГАТЕ

Землетруси не вплинули на ядерну безпеку у країні.

Атомна електростанція “Аккую”, яку будують у Туреччині, не зазнала впливу внаслідок землетрусів, які відбулися у країні.

Про це йдеться у Твіттері Міжнародного агентства з атомної енергії .

“Наразі землетруси не вплинули на ядерну безпеку в Туреччині”, – інформує МАГАТЕ з посиланням на орган ядерного регулювання Туреччини.

В агентстві підкреслюють, що немає проблем, пов'язаних з радіологічною безпекою та збереженням радіоактивних джерел, і атомна електростанція, що будується в країні, – не пошкоджена.

As of now, no impact from earthquakes on nuclear safety & security in Türkiye, its Nuclear Regulatory Authority told IAEA; no issues so far related to radiological safety & security of radioactive sources, & the country's under construction nuclear power plant is unaffected. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 6, 2023

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі написав у Твіттері, що агентство контактує з турецьким урядом для координації підтримки з проведення радіологічних досліджень та оцінки цілісності будівель і споруд.

Very sad to read about today’s earthquake. We are in contact with the Turkish government to coordinate immediate assistance & technical support for radiological and recovery & building integrity assessments — @IAEAorg stands ready to help. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 6, 2023

Зазначимо, з 2018 року на середземноморському узбережжі Туреччини російський “Росатом” будує атомну електростанцію “Аккую”. Проєкт передбачає чотири енергоблоки потужністю 1200 мегаватів кожен.

Нагадаємо, унаслідок землетрусу з епіцентром на південному сході Туреччини загинули вже більше 2,7 тис. людей. Майже 14,5 тис. отримали поранення.