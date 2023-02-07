Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
Кадрові зміни в сфері оборони цього тижня не відбудуться, – Арахамія
Кадрові зміни в сфері оборони цього тижня не відбудуться, – Арахамія
Унаслідок потужного землетрусу у Туреччині і Сирії загинули понад 1000 людей (оновлено)
Унаслідок потужного землетрусу у Туреччині і Сирії загинули понад 1000 людей (оновлено)
ГоловнаСвіт

АЕС, яку будують у Туреччині, не пошкоджена унаслідок землетрусів, – МАГАТЕ

Землетруси не вплинули на ядерну безпеку у країні.

АЕС, яку будують у Туреччині, не пошкоджена унаслідок землетрусів, – МАГАТЕ
Фото: turkishtechnews.com

Атомна електростанція “Аккую”, яку будують у Туреччині, не зазнала впливу внаслідок землетрусів, які відбулися у країні.

Про це йдеться у Твіттері Міжнародного агентства з атомної енергії .

“Наразі землетруси не вплинули на ядерну безпеку в Туреччині”, – інформує МАГАТЕ з посиланням на орган ядерного регулювання Туреччини. 

В агентстві підкреслюють, що немає проблем, пов'язаних з радіологічною безпекою та збереженням радіоактивних джерел, і атомна електростанція, що будується в країні, – не пошкоджена.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі написав у Твіттері, що агентство контактує з турецьким урядом для координації підтримки з проведення радіологічних досліджень та оцінки цілісності будівель і споруд.

Зазначимо, з 2018 року на середземноморському узбережжі Туреччини російський “Росатом” будує атомну електростанцію “Аккую”. Проєкт передбачає чотири енергоблоки потужністю 1200 мегаватів кожен.

Нагадаємо, унаслідок землетрусу з епіцентром на південному сході Туреччини загинули вже більше 2,7 тис. людей. Майже 14,5 тис. отримали поранення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також