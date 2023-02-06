Група українських військових прибула до Великобританії для навчання на самохідній артилерійській установці AS90.

Про це повідомило британське міністерство оборони.

"Тепло вітаємо українських військових, які прибули до Великобританії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90. AS90 – це броньована самохідна артилерійська зброя, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти захистити свою батьківщину та повернути територію", - йдеться у повідомленні.

🇺🇦 A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.



🇬🇧 The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.



🤝 #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 6, 2023

Нагадаємо, раніше Генштаб показав, як українські піхотинці тренуються у Британії.