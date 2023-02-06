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Українські військові прибули до Британії для навчання на AS90

AS90 – це броньована самохідна артилерійська зброя, яку Велика Британія надає Україні.

Українські військові прибули до Британії для навчання на AS90
Самохідна артилерійська установка AS90, ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Група українських військових прибула до Великобританії для навчання на самохідній артилерійській установці AS90.

Про це повідомило британське міністерство оборони.

"Тепло вітаємо українських військових, які прибули до Великобританії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90. AS90 – це броньована самохідна артилерійська зброя, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти захистити свою батьківщину та повернути територію", -  йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генштаб показав, як українські піхотинці тренуються у Британії.

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