Столтенберг: НАТО мобілізує підтримку для Туреччини, яка постраждала від потужного землетрусу

Союзники по НАТО мобілізують підтримку для Туреччини, яку сьогодні сколихнув потужний землетрус.

Про це повідомив у Twitter генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Я перебуваю в контакті з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та главою МЗС Мевлютом Чавушоглу. Союзники по НАТО мобілізують зараз підтримку для Туреччини”, – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО висловив солідарність з Туреччиною у зв'язку з наслідками землетрусу.

Нагадаємо, понад 900 людей загинули у Туреччині і Сирії внаслідок землетрусу, що відбувся сьогодні на південному сході Туреччини.