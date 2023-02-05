Німеччина зібрала сотні доказів воєнних злочинів Росії в Україні, - генпрокурор ФРН

Німеччина зібрала сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі на Київщині, та щодо атак на українську цивільну інфраструктуру.

Про це заявив генеральний прокурор ФРН Петер Франк в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає "Голос Америки".

Він додав, що бачить потребу в судовому процесі на міжнародному рівні.

Зараз кількість доказів, які мають прокурори, - це цифри "тризначного порядку". При цьому подробиць Франк не повідомив.

"Німеччина почала збирати докази в березні 2022 року для переслідування можливих воєнних злочинів, в тому числі шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації", - сказав Франк, додавши, що німецькі прокурори ще "не розслідують конкретних осіб".

"Ми готуємося до можливого подальшого судового розгляду - чи то з нами в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, кого слід судити, Франк сказав, що це - керівники російської держави та ті, хто виконують рішення на найвищому військовому рівні, повинні нести відповідальність.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні. За ухвалення резолюції проголосували 472 депутати.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування російської агресії в Україні.