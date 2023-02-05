Помер експрезидент Пакистану Мушарраф

Колишній президент Пакистану Первез Мушарраф помер після тривалої хвороби в приватній клініці в Дубаї. Мушаррафу було 79 років. Посаду президента Пакистану він обіймав з 2001 до 2008 року.

Мушарраф народився у Делі в родині дипломата, повідомляє Радіо Свобода.

У 1961 – 1964 роках навчався в Пакистанській військовій академії в Какулі, після 1971 року – в Командно-штабному коледжі у Кветті, Національному коледжі оборони в Равалпінді, а також у Королівському коледжі оборонних наук у Великій Британії.

Мушарраф прийшов до влади в 1999 році в результаті військового перевороту і спочатку обіймав посаду премʼєра. У 2001 році він проголосив себе президентом, зберігши за собою посади голови уряду та начальника штабу сухопутних сил. 2002 року термін президентства Мушаррафа продовжили на пʼять років.

У 2007 році Мушарраф вступив у конфлікт із власним оточенням та з Верховним судом, який був проти його участі у чергових президентських виборах. 6 жовтня 2007 року Мушарраф все ж таки був переобраний на новий термін. Верховний суд затягував затвердження результатів голосування. У результаті в Пакистані почалася політична криза. Мушарраф запровадив надзвичайний стан, зупинив дію конституції та частини громадянських свобод, а пізніше склав присягу президента.

Парламентські вибори, що відбулися в лютому 2008 року, принесли перемогу опозиції. Щоб уникнути імпічменту, Мушарраф 18 серпня 2008 року пішов у відставку і поїхав до Лондона.

У 2013 році Мушарраф повернувся до Пакистану для участі в парламентських виборах, але через кілька днів проти колишнього президента порушили кілька кримінальних справ, зокрема за звинуваченням у вбивстві експремʼєра Беназір Бхутто та державній зраді. Мушаррафа заарештували та відправили під домашній арешт.

У березні 2016 року Мушаррафу дозволили виїхати за кордон на лікування, але він пообіцяв повернутися до Пакистану, щоб постати перед судом. 17 грудня 2019 року Спеціальний суд Пакистану оголосив Мушаррафу смертний вирок. Його визнали винним у державній зраді за запровадження в 2007 році надзвичайного стану. Упродовж останніх років Мушарраф жив у Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, що у Пакистані 30 січня терорист-смертник влаштував вибух у мечеті. Кількість загиблих перевищила 100 осіб, серед них – більше 20 працівників поліції.