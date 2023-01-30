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Внаслідок вибуху у мечеті в Пакистані загинули 59 осіб

Серед них було 27 працівників поліції.

Внаслідок вибуху у мечеті в Пакистані загинули 59 осіб
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 30 січня, терорист-смертник убив 59 осіб у мечеті в Пакистані. Серед них було 27 працівників поліції.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час вибуху молилися до 400 вірян, 1170 з них отримали поранення і перебувають у критичному стані.

Пакистанські таліби заперечують власну відповідальність за цю атаку.

“Зловмисник, здається, пройшов через кілька барикад, охоронюваних силами безпеки, щоб потрапити до комплексу “Червоної зони”, де розміщуються поліцейські та антитерористичні офіси в нестабільному північно-західному місті Пешавар”, - повідомила поліція.

Вибух обрушив верхній поверх мечеті, під завалами залишились десятки віруючих. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, щонайменше семеро людей загинули і ще 10 отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.

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