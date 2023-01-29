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В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти

Якій країні належать безпілотники, що атакували іранські об'єкти, поки невідомо.

В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти
Фото: Скрін з відео

Низка потужних вибухів сталася в ніч проти неділі на різних об'єктах військової інфраструктури в Ірані.

Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунають вибухи й у Тегерані, повідомляє ВВС.

У місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан спалахнув великий завод з виробництва моторних мастил. Атаки безпілотників зазнав також військовий завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан.

Повідомляють також про вибух на авіабазі у місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи й пожежі в містах Хамадан (захід країни) та Решт, що на півночі. Звуки вибухів чути і в Тегерані. За словами місцевих жителів, атаковані урядові будинки. Очевидці повідомляють, що у небо над іранською столицею підняли літаки.

Станом на зараз даних про жертв і постраждалих немає, як і офіційної інформації від іранської влади. У міністерстві оборони Ірану підтвердили лише атаку БПЛА на завод з виробництва боєприпасів в Ісфахані. За словами іранських військових, дах будівлі отримав "незначні ушкодження".

Якій країні належать безпілотники, що атакували іранський об'єкт, влада Ірану поки що не говорить.

Як стверджує арабський новинний телеканал Al Arabiya, Ізраїль розпочав спеціальну операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості. Ізраїль не коментує цю заяву.

Нагадаємо, що вночі 29 січня на військовому заводі у місті Ісфаган у центральній частині Ірану пролунав гучний вибух.

А 27 січня стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ірані.

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