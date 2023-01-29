Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану

Жертв вибухів немає, йдеться про три безпілотники.

На військовому заводі у місті Ісфаган у центральній частині Ірану пролунав гучний вибух.

Про це пише Reuters.

Водночас представник Служби безпеки сказав, що жертв немає, повідомляє державне мовлення Ірану IRIB.

“Вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони, і, згідно з повідомленням ... заступника губернатора Ісфахана з питань безпеки, жертв немає”, – зазначають медійники.

Офіційний представник Мохаммад Реза Джаннесар пізніше заявив державному телебаченню: “Збитки розслідуються, а також причини та елементи, що спричинили цей вибух, і .. будуть оголошено пізніше”.

За останні кілька років навколо іранських військових, ядерних і промислових об’єктів сталася низка вибухів і пожеж. Вибухи іноді викликали занепокоєння на тлі напруженості навколо ядерної програми Ірану з Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Оновлення. Вибух на заводі стався через “невдалу” атаку безпілотника, повідомили в неділю іранські державні ЗМІ з посиланням на міністерство оборони.

“Один з (безпілотників) був уражений ... протиповітряною обороною, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули. На щастя, ця невдала атака не призвела до людських втрат і завдала незначних пошкоджень даху цеху”, – йдеться в заяві міністерства, опублікованій державним інформаційним агентством IRNA.

Іранські інформаційні агентства повідомили про гучний вибух і опублікували відео, на якому видно спалах світла на заводі, а також кадри машин швидкої допомоги та пожежних машин біля заводу.

“(Атака) не вплинула на наші установки та місію... і такі сліпі заходи не вплинуть на продовження прогресу країни”, – йдеться в заяві міністерства оборони.

У липні Іран заявив, що заарештував диверсійну груп курдських бойовиків, що працювали на Ізраїль, які планували підірвати «чутливий» центр оборонної промисловості в Ісфахані.

Зазначимо, стосунки Ірану та його давного ворога Ізраїля є напруженими р через ядерну програму Тегерана. Ізраїль заявляє, що Іран прагне створити ядерну зброю, а Тегеран це заперечує.

Місцеві медіа заявляють, що до атаки причетні США або Ізраїль.

Журналісти також пишуть, що майже одночасно з вибухом в Ісфагані загорівся завод з переробки автомобільної олії у місті Азаршахр.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія поглиблює військові і економічні відносини з Іраном.