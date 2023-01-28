США збираються попередити Туреччину та ОАЕ про наслідки за допомогу Росії обійти санкції

Вашингтон продовжує боротьбу зі спробами Росії уникнути санкцій, запроваджених через її війну в Україні.

Заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон під час поїздки до Туреччини та Близького Сходу, яка запланована на наступний тиждень, збирається попередити чиновників та представників бізнесу, що вони можуть втратити доступ до американського ринку через ведення бізнесу із підсанкційними суб'єктами.

Про це повідомляє Reuters.

Брайан Нельсон відвідає Оман, Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину з 29 січня по 3 лютого та зустрінеться з урядовцями, а також представниками бізнесу та фінансових установ, щоб підтвердити, що Вашингтон продовжуватиме наполегливо дотримуватися санкцій.

За його словами, окремі особи чи компанії ризикують потенційно втратити доступ до ринків США через те, що ведуть бізнес із підсанкційними суб’єктами або не проводять належну перевірку.

Перебуваючи в регіоні, Нельсон обговорить зусилля Міністерства фінансів, спрямовані на припинення спроб Росії уникнути санкцій та експортного контролю, запровадженого через її війну проти України, дестабілізаційну діяльність Ірану в регіоні, ризики незаконного фінансування, що підривають економічне зростання, та іноземні інвестиції.

Цій поїздці передував ряд попереджень минулого року з боку посадовців Міністерства фінансів і торгівлі, оскільки Вашингтон посилив тиск на Анкару, щоб забезпечити застосування обмежень США щодо Росії.

Нагадаємо, нещодавно заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд назвала можливу умову пом’якшення деяких санкцій проти Росії. За словами Нуланд, йдеться про виведення російських військ із України та серйозне ставлення до переговорів.

26 січня управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.

Напередодні посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.