Два літаки ВПС Індії розбилися в суботу, 28 січня, в 300 кілометрах від столиці країни.

Причиною події могло стати зіткнення цих літаків в повітрі під час навчань, повідомляє DW.

Представник поліції вказав, що місце знаходження уламків одного з літаків вже встановлено. Пошуки уламків другого літака тривають. Один з трьох пілотів загинув.

ВПС почали розслідування. Йдеться про винищувачі Су-30 і Mirage. На борту першого з них знаходилися два пілоти, на борту другого - один.

Нагадаємо, що 15 січня у Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів за маршрутом Катманду – Покхара.