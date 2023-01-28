Два літаки ВПС Індії розбилися в суботу, 28 січня, в 300 кілометрах від столиці країни.
Причиною події могло стати зіткнення цих літаків в повітрі під час навчань, повідомляє DW.
Представник поліції вказав, що місце знаходження уламків одного з літаків вже встановлено. Пошуки уламків другого літака тривають. Один з трьох пілотів загинув.
ВПС почали розслідування. Йдеться про винищувачі Су-30 і Mirage. На борту першого з них знаходилися два пілоти, на борту другого - один.
ब्रेकिंग: मुरैना में बड़ा हादसा, सेना के 2 फाइटर प्लेन हुए क्रैश, पुलिस फोर्स जंगल के लिए किया रवाना...— Gwalior Diaries (@GwaliorDiaries) January 28, 2023
मुरैना के पहाड़गढ़ के जंगल में गिरा मिराज। मिराज में लगी आग। पुलिस फोर्स जंगल के लिए किया रवाना। पहाड़ गढ़ थाना इलाके के मानपुर ईश्वरा महादेव के जंगलों का मामला। pic.twitter.com/sf2CatfSDp
Нагадаємо, що 15 січня у Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів за маршрутом Катманду – Покхара.