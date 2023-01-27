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Литва відправила в Україну обладнання для блокування дронів, електрогенератори та іншу допомогу

У неділю вантаж передадуть на кордоні Польщі та України.

Литва відправила в Україну обладнання для блокування дронів, електрогенератори та іншу допомогу
Фото: marijampole.lt

Служба охорони державного кордону Литви (СОДК) відправила 27 січня в Україну три мікроавтобуси з обладнанням для блокування дронів, а також електрогенераторами, комплектами теплого одягу та безконтактними термометрами, повідомляє DELFI.lt.

28-29 січня прикордонники Литви передадуть українським колегам п'ять систем SkyWiper разом із комплектуючими. Ці системи придбала громадська організація Mēlyna Geltona.

Також литовці придбали три бензинові електрогенератори на прохання українських прикордонників. А ще 2345 предметів форми одягу прикордонної служби (комплектів теплої нижньої білизни) та 864 безконтактні термометри KI-8271. У неділю вантаж передадуть на кордоні Польщі та України.

Нагадаємо, 18 інструкторів литовської армії, які братимуть участь у навчальній операції Interflex для українських військових у Великій Британії відбули з Литви.

Тим часом Вільнюський старий театр (колишній Російський драмтеатр Литви) відмовляється від показу вистав авторів, які підтримують Росію та війну. Також це стосується вистав, наступники авторських прав на які підтримують Росію.

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