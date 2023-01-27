Головне за день. П'ятниця, 27 січня

Збиті ворожі СУшка і вертоліт, створення ударних рот безпілотників, 60 танків PT-91 Twardy від Польщі, напад на посольство Азербайджану в Ірані. Яким запам’ятається 338-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження живої сили загарбників.

Російські окупанти завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всіх напрямках відзначається нарощування активності застосування авіації противника.

Унаслідок ударів Російської Федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна потребує 300-500 танків для наступу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 27 січня – в новині.

У п’ятницю, 27 січня, авіація Збройних сил ліквідувала на Східному напрямку російський штурмовик Су-25 та гелікоптер.

“Сьогодні на Східному напрямку нашими підрозділами було знищено літак Су-25 та гелікоптер невстановленого поки що типу. За останній тиждень спостерігається масове зменшення кількості одиниць авіаційної техніки противника”, – йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

У СтратКомі зазначили, що вдале знищення російської авіаційної техніки свідчить про високий рівень майстерності наших військових разом із низьким рівнем підготовки наявного льотного складу противника.

Міністерство оборони України, Генштаб ЗСУ та Держспецзв’язку створили Координаційний штаб для реалізації проєкту по створенню ударних рот безпілотників.

Створення ударних рот безпілотників ухвалив на Ставці головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний, повідомляє Міністерство оборони України.

“Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що в Україну прибули “ловці шахедів”, які захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів.

Крім 14 раніше анонсованих танків Leopard 2, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy (модернізована версія Т-72).

“Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – ред.). Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2”, - повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Він звернув увагу, що для України зараз дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що Росія їх може мати від кількох до 15 тисяч.

“Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці”, - наголосив польський прем’єр.

За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.

У п’ятницю, 27 січня, уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення пакета військової допомоги для України на суму 92 млн євро.

Міністерка оборони Бельгії Людевін Дедондер уточнила, що до пакету допомоги входять ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи. Частина з цього буде взята зі складів Міноборони Бельгії, а частина – закуплена в приватних компаніях.

Окрім того, Бельгія надає 69 млн євро гуманітарної допомоги для України. Країна також заморозила російських активів на 58 млрд євро.

Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.

Згідно з повідомленням на сайті Ради Євросоюзу, санкції, що були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року через неспровоковану та невиправдану військову агресію РФ проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Санкції також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, санкції проти кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Москвою каналів дезінформації.

Окрім економічних санкцій проти Російської Федерації, ЄС запровадив інші обмеження у відповідь на дестабілізуючі дії РФ проти України.

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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній 26 січня розпочав візит до Вселенського Патріархату (Стамбул, Туреччина). Там він зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомляє пресслужба ПЦУ. Предстоятеля супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій.

Предстоятель ПЦУ був присутній на заході, присвяченому Міжнародному дню пам’яті Голокосту, який відбувся в Італійському культурному інституті в Стамбулі. В заході взяли участь Вселенський Патріарх Варфоломій, старець-митрополит Халкідонський Еммануїл, посли Італії, Австрії та Святого Престолу, головний рабин Туреччини та представники єврейської громади країни.

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Сьогодні, 27 січня, близько 8:30 за бакинським часом стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ірані.

50-річний нападник відкрив вогонь з автомата Калашникова по посту охорони, було вбито начальника служби безпеки. Також поранено двох охоронців посольства. За словами начальника поліції Тегерана Хусейна Рахімі, поліція затримала злочинця.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив терористичний акт і вимагає його розслідувати. У МЗС Азербайджану заявили, що іранська сторона повинна була вжити заходів проти будь-якого нападу на посольство країни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!