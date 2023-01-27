Зокрема, предстоятель ПЦУ був присутній на заході, присвяченому Міжнародному дню пам’яті Голокосту, який відбувся в Італійському культурному інституті в Стамбулі.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній розпочав візит до Вселенського Патріархату (Стамбул, Туреччина). Там він зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

26 січня після завершення візиту до Риму розпочався візит Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Вселенського Патріархату (Стамбул, Туреччина). Предстоятеля супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій.

У аеропорту Стамбула Блаженнійшого владику зустріли митрополит Силіврійський Максим, великий синкел Патріархату отець Яків та українські дипломати.

Ввечері Предстоятель ПЦУ був присутній на заході, присвяченому Міжнародному дню пам’яті Голокосту, який відбувся в Італійському культурному інституті в Стамбулі. В заході взяли участь Вселенський Патріарх Варфоломій, старець-митрополит Халкідонський Еммануїл, посли Італії, Австрії та Святого Престолу, головний рабин Туреччини та представники єврейської громади країни.

Під час заходу було показано документальний фільм про Апостольського нунція архієпископа Джованні Ронкаллі, який пізніше став Папою Римським Іоаном ХХІІІ, та його діяльну участь у врятуванні євреїв Європи від нацистських переслідувань.

27 січня Блаженнійший Митрополит Епіфаній візьме участь у богослужінні на честь перенесення мощей святителя Іоана Золотоустого, яке відбудеться у Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі, та проведе офіційну зустріч зі Всесвятійшим Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков, у тому числі з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм. При цьому предстоятель УПЦ МП Онуфрій на зустріч з Папою не поїхав.