Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

Народний депутат, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ)

Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.

Повідомляється, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

За твердженням джерел видання у Дубаї, Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники.

Чоловік Юлії Тимошенко

Також повідомляється, що серед політиків та бізнесменів, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

Тут постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський, наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова бізнесмен Вілен Шатворян і навіть телеведучий Савік Шустер багато часу проводить саме на березі Перської затоки.

Нагадаємо, нещодавно нардепа Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Напередодні його виключили також з однойменної політичної партії - все через поїздку до Таїланду під час війни в Україні.