Народний депутат, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ)
Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.
Повідомляється, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.
За твердженням джерел видання у Дубаї, Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники.
Також повідомляється, що серед політиків та бізнесменів, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.
Тут постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський, наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова бізнесмен Вілен Шатворян і навіть телеведучий Савік Шустер багато часу проводить саме на березі Перської затоки.
Нагадаємо, нещодавно нардепа Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Напередодні його виключили також з однойменної політичної партії - все через поїздку до Таїланду під час війни в Україні.