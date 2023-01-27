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Через ворожі обстріли на Херсонщині за добу загинули 2 людини, 7 отримали поранення

Всього окупанти за добу обстріли область 38 разів.

Через ворожі обстріли на Херсонщині за добу загинули 2 людини, 7 отримали поранення
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Вілкул

Через ворожі обстріли на Херсонщині за минулу добу, 26 січня, загинули 2 людини, 7 отримали поранення. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Російські загарбники 38 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, БПЛА, також по області завдано ракетного удару. Херсон армія рф обстріляла 3 рази – пошкоджено житлові будинки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби через російські обстріли 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за минулу добу ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 124 710 військових.

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