Через ворожі обстріли на Херсонщині за добу загинули 2 людини, 7 отримали поранення

Всього окупанти за добу обстріли область 38 разів.

Через ворожі обстріли на Херсонщині за минулу добу, 26 січня, загинули 2 людини, 7 отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Російські загарбники 38 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, БПЛА, також по області завдано ракетного удару. Херсон армія рф обстріляла 3 рази – пошкоджено житлові будинки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби через російські обстріли 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за минулу добу ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 124 710 військових.