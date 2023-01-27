Російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.

"Також зачепило з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди неушкоджені", - зазначив Лукашук.

Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.

Нагадаємо, вчора також повідомлялося, що російська армія влучила у промислове підприємство на Дніпропетровщині.