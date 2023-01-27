Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до 50 снарядів

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.

Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до 50 снарядів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.

"Також зачепило з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди неушкоджені", - зазначив Лукашук.

Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.

Нагадаємо, вчора також повідомлялося, що російська армія влучила у промислове підприємство на Дніпропетровщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також