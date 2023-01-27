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Сьогодні у Києві відновлюють роботу два автобусні маршрути

Працюватимуть 13 автобусів, які столиця отримали від партнерів.

Сьогодні у Києві відновлюють роботу два автобусні маршрути
Фото: КМДА

Сьогодні у Києві на маршрути вийдуть ще 13 автобусів, які місто отримало на початку січня від  міжнародних партнерів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Столиця відновлює роботу двох автобусних маршрутів: 

  • автобус № 9, який курсуватиме трасою «Вулиця Булгакова – станція метро «Лук’янівська»; 
  • автобус № 97-К «Вулиця Академіка Єфремова – Ринок (Масив Новобіличі)».

На маршрут № 9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги. Такі автобуси курсуватимуть і наявним маршрутом № 97. А на маршруті №97-К –їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере.

Кличко нагадав, що від Риги на початку цього року українська столиця отримала 10 автобусів (перші 11 надійшли в квітні минулого року) , а від Тампере – 3 автобуси.

Нагадаємо, 13 січня у Києві відновили рух двох маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

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