Сьогодні у Києві відновлюють роботу два автобусні маршрути

Сьогодні у Києві на маршрути вийдуть ще 13 автобусів, які місто отримало на початку січня від міжнародних партнерів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Столиця відновлює роботу двох автобусних маршрутів:

автобус № 9, який курсуватиме трасою «Вулиця Булгакова – станція метро «Лук’янівська»;

автобус № 97-К «Вулиця Академіка Єфремова – Ринок (Масив Новобіличі)».

На маршрут № 9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги. Такі автобуси курсуватимуть і наявним маршрутом № 97. А на маршруті №97-К –їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере.

Кличко нагадав, що від Риги на початку цього року українська столиця отримала 10 автобусів (перші 11 надійшли в квітні минулого року) , а від Тампере – 3 автобуси.

Нагадаємо, 13 січня у Києві відновили рух двох маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю.