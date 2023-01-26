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У повітряному просторі столиці було близько 20 ворожих ракет, – КМВА

Повітряна тривога триває.

У повітряному просторі столиці було близько 20 ворожих ракет, – КМВА
Ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

В повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська військова адміністрація.

За інформацією КВМА, всі ракети були збиті силами ППО. Однак мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у Голосіївському районі Києва є влучання ракети у нежитлову будову.

Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі.

На даний момент повітряна тривога триває. Вона пов'язана із зльотом в Білорусі потенційного носія ракет "Кинджал" – винищувача Міг-31 та літака управління А-50.

 

Нагадаємо, сьогодні близько 10 ранку пролунали вибухи у Дніпровському районі столиці. У Голосіївському – внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік, двоє людей отримали поранення. 

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