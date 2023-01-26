У повітряному просторі столиці було близько 20 ворожих ракет, – КМВА

В повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська військова адміністрація.

За інформацією КВМА, всі ракети були збиті силами ППО. Однак мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у Голосіївському районі Києва є влучання ракети у нежитлову будову.

Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі.

На даний момент повітряна тривога триває. Вона пов'язана із зльотом в Білорусі потенційного носія ракет "Кинджал" – винищувача Міг-31 та літака управління А-50.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 ранку пролунали вибухи у Дніпровському районі столиці. У Голосіївському – внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік, двоє людей отримали поранення.