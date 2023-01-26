На Одещині внаслідок влучання в енергетичні об'єкти є значні проблеми з електропостачанням (оновлено)

Люди не постраждали.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено два об‘єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомив у Facebook начальник Одеської РВА Юрій Крук.

“Ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл по території України з неба та моря. Вже є інформація про пошкодження двох об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО.

Оновлено 10:38. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко уточнив, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині та інших областях України.

"Наразі є значні проблеми з електропостачанням. Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час", – наголосив він.

Нагадаємо, вранці 26 січня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Унаслідок ракетного обстрілу є влучання у кількох областях, зокрема у Вінницькій.