Учора росіяни обстрілювали Херсонщину з артилерії, мінометів, танків і РСЗВ

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Минулої доби російські загарбники 36 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. Також по області завдано ракетного удару.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Херсон армія РФ обстріляла 5 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будинки херсонців”, – йдеться у повідомленні.

Учора російська армія вбила двох мирних людей, п’ятеро мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 25 січня окупанти завдали удару по будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в селі Токарівка Дар'ївської об'єднаної громади Херсонського району.