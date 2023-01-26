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Учора росіяни обстрілювали Херсонщину з артилерії, мінометів, танків і РСЗВ

Загинули двоє людей, п’ятеро поранені.

Учора росіяни обстрілювали Херсонщину з артилерії, мінометів, танків і РСЗВ
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонської області

Минулої доби російські загарбники 36 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. Також по області завдано ракетного удару.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Херсон армія РФ обстріляла 5 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будинки херсонців”, – йдеться у повідомленні.

Учора російська армія вбила двох мирних людей, п’ятеро мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Нагадаємо, 25 січня окупанти завдали удару по будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в селі Токарівка Дар'ївської об'єднаної громади Херсонського району.

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