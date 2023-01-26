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Є перші збиття ракет, – Єрмак

За словами Віталія Кіма, поки зафіксовано 5 ракет.

Є перші збиття ракет, – Єрмак
Ілюстративне фото
Фото: Одеса офіційно

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час ранкової російської атаки вже збили деякі російські ракети.

"Є перші збиття ракет росіян", – написав він.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прибилзно о 8:16 повідомив, що ворожі ракети зайшли в повітряний простір України. За його словами, поки зафіксовано 5 ракет.

Голови ОВА закликали українців перебувати в укриттях та заощаджувати електроенергію. Обласні енергокомпанії вже почали відключення світла, аби запобігти масштабним руйнуванням у разі влучання. 

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Україну понад 20 ударними безпілотниками Shahed. Усі вони були збиті, зокрема 15 – над Києвом. 

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