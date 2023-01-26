Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 123 860 військових

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 870 окупантів, 14 танків, 2 літаки і гелікоптер, повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 175 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,

артилерійських систем – 2 169 (+15) од,

РСЗВ – 452 (+2) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 292 (+2) од,

гелікоптерів – 282 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 195 (+1).

Нагадаємо, зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.