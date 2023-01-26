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Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 123 860 військових

Ворог наступає на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 123 860 військових
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 870 окупантів, 14 танків, 2 літаки і гелікоптер, повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 175 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,
  • артилерійських систем – 2 169 (+15) од,
  • РСЗВ – 452 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 292 (+2) од,
  • гелікоптерів – 282 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 195 (+1).

 

Нагадаємо, зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

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