Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 123 860 військових

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 870 окупантів, 14 танків, 2 літаки і гелікоптер, повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 175 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,
- артилерійських систем – 2 169 (+15) од,
- РСЗВ – 452 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 292 (+2) од,
- гелікоптерів – 282 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 195 (+1).
Нагадаємо, зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.