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Окупанти атакували вночі Україну 24 “шахедами”, усі дрони знищили

Переважну кількість безпілотників ліквідовано у центрі країни.

Окупанти атакували вночі Україну 24 “шахедами”, усі дрони знищили
Фото: itc.ua

Збройні сили України знищили 24 іранські дрони-камікадзе “Shahed-136/131”.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”, – йдеться у повідомленні.

Пуски ударних безпілотників окупанти здійснювали із східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними противник застосував 24 “шахеди”, які були знищені Силами оборони України.

“Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України”, – зазначили у Повітряних силах.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили Противіповітряної оборони Збройних сил України працювали у повітряному просторі Київської та Черкаської областей.

У Дніпропетровській області російська армія влучила у промислове підприємство.

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