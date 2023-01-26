New York Times про надання Україні танків: зброя стала лакмусовим папірцем єдності НАТО

Це був тріумф політичного розрахунку над проблемами логістики.

Надання Сполученими Штатами та країнами Європи бойових танків Україні стало можливим, зокрема, через зміну поля бою і зменшення загрози використання Росією ядерної зброї.

Про це пише The New York Times з посиланням на європейським та американських посадовців.

“Три місяці тому було неможливо уявити, щоб президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц та лідери інших європейських країн нададуть Україні бойові танки. Однак, за словами чиновників, з часом поле бою змінилося, а загроза застосування Росією ядерної зброї зменшилася”, – пише видання.

Лише минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін відкинув ідею відправки танків українців, а у Пентагоні заявили, що складне обслуговування та непростий ланцюг постачання війської техніки були б заскладними для роботи “розкинутих українських сил”.

Хоча модифікації європейських танків “Leopard” використовують різні типи боєприпасів, вони вважаються легшими та більш маневреними, ніж танки Abrams, і краще підходять для майбутнього контрнаступу. “Для цього українським силам потрібно буде прорвати лінію окопів, виритих Росією, – ситуація більше схожа на поля битв у Європі під час Першої світової війни, для яких і був винайдений танк”, – зазначає газета.

New York Times пише, що після телефонної розмови минулого тижня з Шольцем, який все ще шукає опору як лідер найвпливовішої політичної сили Західної Європи, Байден почав поступатися. Він сказав Пентагону відхилити численні аргументи на користь того, що танк “Abrams” погано відповідає потребам України. Це був тріумф політичного розрахунку над проблемами логістики.

На засіданнях адміністрації Байдена Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі виклали позицію Пентагону – є сенс надавати європейські танки, а не американські.

“Але пану Остіну та генералу Міллі доручено дати пану Байдену найкращі військові поради; у цьому випадку вони суперечили з необхідністю збереження єдності між союзниками”, – йдеться у матеріалі.

За словами одного чиновника, Пентагон не зважав належним чином на сильний страх європейських урядів спровокувати Росію без прикриття Сполучених Штатів, які б зробили перший крок.

“Подобається вам це чи ні, але це означає, що Сполучені Штати залишаються сполучною ланкою між НАТО і Європою”, – сказав аналітик з питань національної безпеки Пітер Юул.

Після того, як на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України не вдалося домогтися згоди Німеччини на надання танків, ЗМІ почали писати про “найбільшу тріщину в єдності НАТО з початку війни в Україні”.

Однак танки – зброя зрозуміла кожному, яка резонує з минулими війнами, – стали лакмусовим папірцем. “І після року, коли адміністрація Байдена використовувала єдність НАТО як одну з ключових тем для обговорення невдач Росії у війні в Україні, високопосадовці адміністрації зрозуміли, що настав час політикам взяти верх над запереченнями Пентагону”, – зазначають автори статті.

“Схоже, що це питання весь час було політичним, а не військовим. І наші військові керівники давно повинні були дати “Абрамсам” зелене світло, щоб забезпечити підкріплення німців і аби переважала колективна безпека”, – сказала старша чиновниця Пентагону з питань України в адміністрації Барака Обами Евелін Фаркас.

“Що вражає, так це те, наскільки наші союзники бояться зіткнутися з Росією без Сполучених Штатів”, – додала вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

У Пентагоні раніше заявляли, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу через складність роботи з ними і високу вартість обслуговування.

Німеччина також погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2.Таким чином союзникам отримали необхідний дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.