Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams.

Про це на брифінгу у середу, 25 січня, заявив президент США Джозеф Байден.

"Сьогодні я оголошую, що США надають 31 танк Abrams Україні, тому що це підтримає можливість України захистити свою територію та досягнути стратегічних цілей, – сказав президент США. – Танки Abrams є найпотужнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні, тому ми також надаємо Україні частини та обладнання, необхідні для ефективної підтримки цих танків на полі бою".

На брифінгу Байдена були також присутні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

"Ми починаємо навчання українських військових якомога швидше. Для того, щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. Ми маємо за цей час переконатись, що українці повністю готові до своєї оборони", – сказав Байден.

За його словами, Путін думав, що Європа та США будуть слабкі в цій ситуації. Він помилявся.

"Ми надали 3 тис. артилерійських систем, більше 2 млн боєприпасів, системи ППО для того, аби дати відсіч його брутальній агресії", – пояснив президент США.

Крім цього, президент США підтвердив, що наші захисники отримають два батальйони німецьких основних бойових танків Leopard 2 від держав Європи.

Він додав: "Я дякую канцлеру Олафу Шольцу за його лідерство і за участь у наших колективних зусиллях щодо захисту України".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що влада США планує передати Україні 31 танк Abrams.

Також міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання танків.

За даними ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів.

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.