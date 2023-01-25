Пошкодження отримали також будинки, які розташовані поруч.

Російські окупанти вдарили вдень 25 січня по Запоріжжю.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста було зруйновано приватний будинок.

"За попередньою інформацією, одна жінка зараз знаходиться під завалами. Пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч", - розповів Куртєв.

Він додав, що на місцях працюють усі відповідні служби.

Оновлення 17.49. Згодом Куртєв повідомив, що жінка загинула. Він висловив співчуття рідним та близьким.

Фото: Telеgram/Анатолій Куртєв

Фото: Telеgram/Анатолій Куртєв

Фото: Telеgram/Анатолій Куртєв

Нагадаємо, 25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області. Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.