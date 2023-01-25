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​Росія обстріляла один із районів Запоріжжя, під завалами загинула людина (оновлення)

Пошкодження отримали також будинки, які розташовані поруч.

Російські окупанти вдарили вдень 25 січня по Запоріжжю.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста було зруйновано приватний будинок. 

"За попередньою інформацією, одна жінка зараз знаходиться під завалами. Пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч", - розповів Куртєв.

Він додав, що на місцях працюють усі відповідні служби.

Оновлення 17.49. Згодом Куртєв повідомив, що жінка загинула. Він висловив співчуття рідним та близьким.

Фото: Telеgram/Анатолій Куртєв

Фото: Telеgram/Анатолій Куртєв

Фото: Telеgram/Анатолій Куртєв

Нагадаємо, 25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області. Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.

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