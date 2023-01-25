Російські окупанти вдарили вдень 25 січня по Запоріжжю.
Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.
За його словами, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста було зруйновано приватний будинок.
"За попередньою інформацією, одна жінка зараз знаходиться під завалами. Пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч", - розповів Куртєв.
Він додав, що на місцях працюють усі відповідні служби.
Оновлення 17.49. Згодом Куртєв повідомив, що жінка загинула. Він висловив співчуття рідним та близьким.
Нагадаємо, 25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області. Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.