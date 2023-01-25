Росіяни влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених.

З’явилося відео наслідків обстрілу росіянами перинатального центру в Херсоні.

Його опублікували на сторінках Херсонської ОВА в соцмережах.

За інформацією пресслужби, міський перинатальний центр рашисти обстріляли ввечері 24 січня.

«Окупанти влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених. На щастя, у той час там не було ні жінок, ні малят», - йдеться в повідомленні.

Медики вціліли, але декілька приміщень, у яких вони раніше рятували пацієнтів, сильно пошкоджені.

Нагадаємо, росіяни обстріляли історичний центр Херсона, вбили одного і поранили ще шістьох людей в області. Також окупанти вдарили по Бериславу. Двоє осіб загинули.