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Оприлюднили відео наслідків обстрілу перинатального центру в Херсоні

Росіяни влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених.

Оприлюднили відео наслідків обстрілу перинатального центру в Херсоні
Фото: скриншот відео

З’явилося відео наслідків обстрілу росіянами перинатального центру в Херсоні.

Його опублікували на сторінках Херсонської ОВА в соцмережах.

За інформацією пресслужби, міський перинатальний центр рашисти обстріляли ввечері 24 січня.

«Окупанти влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених. На щастя, у той час там не було ні жінок, ні малят», - йдеться в повідомленні.

Медики вціліли, але декілька приміщень, у яких вони раніше рятували пацієнтів, сильно пошкоджені.

Нагадаємо, росіяни обстріляли історичний центр Херсона, вбили одного і поранили ще шістьох людей в області. Також окупанти вдарили по Бериславу. Двоє осіб загинули.

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