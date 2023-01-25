З’явилося відео наслідків обстрілу росіянами перинатального центру в Херсоні.
Його опублікували на сторінках Херсонської ОВА в соцмережах.
За інформацією пресслужби, міський перинатальний центр рашисти обстріляли ввечері 24 січня.
«Окупанти влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених. На щастя, у той час там не було ні жінок, ні малят», - йдеться в повідомленні.
Медики вціліли, але декілька приміщень, у яких вони раніше рятували пацієнтів, сильно пошкоджені.
Нагадаємо, росіяни обстріляли історичний центр Херсона, вбили одного і поранили ще шістьох людей в області. Також окупанти вдарили по Бериславу. Двоє осіб загинули.