​Мінінфраструктури та управління ООН у справах біженців підписали меморандум про співробітництво

25 січня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підписали Меморандум про співробітництво.

Як повідомили в пресслужбі міністерства, документ передбачає запуск платформи «Україна – наш Дім».

Вона має полегшити доступ до рішень із відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни. Також дозволить поєднати гуманітарні програми з проведення екстрених ремонтів та відбудови житла з поточними планами та програмами відновлення Кабміну.

За інформацією глави Мінінфраструктури Олександра Кубракова, станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйонів українців мали пошкоджене чи зруйноване житло, а кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч.

Платформа також дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану і надану допомогу для відновлення й забезпечення житлом.

Через проєкт планують забезпечити прозору та справедливу компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло, на основі механізму Є-підтримка мають надавати пряму допомогу громадянам для відновлення житла. Крім цього, будівельні аби та децентралізовані склади матимуть наперед закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів.

Нагадаємо, нещодавно в Україні створили Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури .

Уряд Японії виділив $95 мільйонів на відновлення нашої держави.