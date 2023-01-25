На Львівщині БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства за розтрату 3500 тонн вугілля

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно підозрюваного для компенсації нанесених державі збитків.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства за розтрату вугілля.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

“Достовірно знаючи кількість видобутого протягом певного періоду вугілля, службова особа реалізувала 3 500 тонн товару на користь третіх осіб. Виконувачу обов’язків директора повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно підозрюваного для компенсації нанесених державі збитків”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), здійснюють детективи управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу співробітників управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, БЕБ оцінило свій внесок в економічну безпеку України в минулому році в 60,1 млрд грн. Серед основних пріоритетів у цей період був пошук і блокування російських активів.