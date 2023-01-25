Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)
Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
ГоловнаЕкономікаДержава

На Львівщині БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства за розтрату 3500 тонн вугілля

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно підозрюваного для компенсації нанесених державі збитків.

На Львівщині БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства за розтрату 3500 тонн вугілля
Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства за розтрату вугілля. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

“Достовірно знаючи кількість видобутого протягом певного періоду вугілля, службова особа реалізувала 3 500 тонн товару на користь третіх осіб. Виконувачу обов’язків директора повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно підозрюваного для компенсації нанесених державі збитків”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), здійснюють детективи управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу співробітників управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, БЕБ оцінило свій внесок в економічну безпеку України в минулому році в 60,1 млрд грн. Серед основних пріоритетів у цей період був пошук і блокування російських активів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також