​Нардепи запропонували проєкт закону щодо звітування оборонних держзакупівель

Йдеться про публікацію звітів про оборонні закупівлі, які неопубліковані у період з 24 лютого 2022 року.

У ВРУ зареєстрували зміни до Закону про внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі» щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Проєкт зареєстрували 24 січня нардепи фракцій «Слуга народу», «Голос», «Європейської солідарності», «Батьківщини», передає кореспондент LB.ua.

Проєктом пропонується запровадити «звітування про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) державними замовниками у сфері оборони (службами державного замовника) в частині відомостей, оприлюднення яких є одночасно необхідним для прозорості закупівельного процесу та таким, що забезпечить захищеність державних замовників від воєнних загроз», - йдеться у записці до проєкту закону.

Крім того, завданням змін є забезпечення публікації звітів про оборонні закупівлі, що неопубліковані у період з 24 лютого 2022 року.

«При цьому, державним замовникам (службам державних замовників) надається достатній проміжок часу (30 днів - для набрання чинності частиною 3 статті 30 Закону України «Про оборонні закупівлі» та 60 днів - для оприлюднення звіту про оборонну закупівлю) для забезпечення такої публікації».

Проєктом передбачається, що «у звіті про договір про оборонну закупівлю, який укладений без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю), зазначаються відомості про:

найменування державного замовника (службу державного замовника),

назву предмета закупівлі (із зазначенням одиниці виміру щодо товарів),

ціну за одиницю товару, ціну робіт, послуг (далі – звіт про оборонну закупівлю).

Також, проєктом передбачено комплексну публікацію відомостей щодо складових вартості харчових продуктів (товарів) та інших видів послуг, що входять до узагальненої вартості послуг харчування.

«Закриття вказаної вище інформації створює значні ризики неефективного використання бюджетних коштів під час оборонних закупівель. При цьому, інший обсяг інформації, що підлягає публікації за результатами закупівель, укладеними без використання електронної системи закупівель, визначений закупівельним законодавством, законопроєктом пропонується не оприлюднювати. Це стосується такої чутливої інформації, як: місцеперебування, ідентифікаційних даних державного замовника у сфері оборони (служби державного замовника) та постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; кількості, місця та строків постачання товарів (виконання договору); загальної ціни договору закупівлі товарів», - пропонують депутати.

Тобто, у звіті про оборонну закупівлю запропоновано зазначати відомості про нетаємну оборонну закупівлю у безпечному для державного замовника (служби державного замовника) та в цілому, цілей безпеки й оборони, обсязі.

«Вказане дозволить забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони та демократичними принципами відкритості та прозорості», - вважають депутати.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Верховній Раді хочуть частково відкрити інформацію про закупівлі в умовах воєнного стану.